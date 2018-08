Cop naar Valladolid 20 augustus 2018

Standard liet Duje Cop (28) zoals verwacht naar Spanje vertrekken. Het leent hem tot het einde van het seizoen uit aan Real Valladolid dat ook een aankoopoptie in zijn contract liet opnemen. De Kroaat die vorig seizoen voor 3 miljoen euro werd overgenomen van Malaga, kon zich in Luik nooit echt doorzetten. De spits kwam in 31 optredens niet verder dan 6 goals. Hij tekende het voorbije weekend voor Real Valladolid dat pas promoveerde naar de Primera Division. Al zijn derde Spaanse club. Eerder speelde hij ook al voor Sporting Gijon. Zo is op Sclessin de baan vrij voor Obbi Oulare (22) die vorige week al op Sclessin passeerde voor een gesprek. De jonge Belg lijkt bij Watford niet meteen nog een toekomst te hebben. (SJH/VDVJ/KDZ)

