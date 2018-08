Cop naar Valladolid, Oulare naar Sclessin? 18 augustus 2018

Duje Cop is op weg naar La Liga. De Kroatische aanvaller van Standard wordt tot het einde van het seizoen aan Valladolid verhuurd. De Spanjaarden bedongen ook een aankoopoptie. Door het vertrek van Cop is op Sclessin de baan vrij om een extra aanvaller aan te trekken. Standard denkt daarbij aan Obbi Oulare en startte ook al de gesprekken op met de ex-aanvaller van Club. Oulare was gisteren op Sclessin met makelaar Mogi Bayat. Hij is eigendom van Watford, maar werd al uitgeleend aan Zulte Waregem en Antwerp. (KDZ/SJH/VDVJ/TTV)