Coosemans (voorlopig) te duur voor KVO, ook Vanlerberghe op lijstje 28 april 2018

KV Oostende zal een grotere inspanning moeten doen, wil de kustploeg KV Mechelen-doelman Colin Coosemans (25) na dit seizoen overnemen. Voorlopig stroken de financiële voorwaarden die KVO te bieden heeft niet met de eisen van de club en speler in kwestie. Coosemans staat bij Oostende bovenaan het verlanglijstje met potentiële nieuwe doelmannen, maar van een akkoord is er nog lang geen sprake. Daarnaast heeft KVO ook Coosemans' goeie vriend Jordi Vanlerberghe op de radar. De middenvelder komt niet aan spelen toe bij Club en is één van de pistes waaraan de kustploeg momenteel denkt. Afwachten of KVO straks doorduwt voor de belofte-international, die door blauw-zwart vorig seizoen voor bijna 2 miljoen werd opgehaald in Mechelen. Ook daar kan de transferprijs een struikelblok vormen, want het nieuwe KVO is niet van plan om hoge sommen te betalen. Een uitleenbeurt is mogelijk een oplossing, al gaf voorzitter Callant eerder deze week te kennen dat KVO vooral met eigen spelers wil werken. (TTV)

