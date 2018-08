Coosemans plots in tribune 13 augustus 2018

Colin Coosemans (26) beleefde niet zijn prettigste avond sinds zijn overgang naar AA Gent. De doelman stond na zijn overgang van KV Mechelen drie keer op rij in doel bij de Buffalo's, zowel in de competitie als in de Europa League. Maar gisteravond zat hij in de tribune. Kalinic nam zijn plaats in doel opnieuw in, Thoelen kreeg op de bank de voorkeur op Coosemans. Onbegrijpelijk was die beslissing niet. Coosemans zag er vorige week niet gelukkig uit bij de tegengoal van Zulte Waregem, maar vooral in Polen acteerde hij bijzonder onzeker op hoge ballen. "Colin had drie of vier goeie tussenkomsten, maar hij loste de bal telkens", aldus Vanderhaeghe. "Het kan altijd dat een keeper moet invallen, daarom vonden we het beter om hem een beetje in bescherming te nemen en hem tijd te geven om weer vertrouwen op te doen." (RN)

