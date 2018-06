Coosemans dicht bij AA Gent 28 juni 2018

Colin Coosemans (25) is op weg naar AA Gent. De doelman van KV Mechelen wordt Achter de Kazerne naar de uitgang geduwd omwille van een te veel aan keepers. AA Gent kent de voorwaarden voor een overname. Volgens Gentse bronnen worden die voorwaarden onderzocht, maar in de entourage van Coosemans valt te horen dat er al een akkoord op clubniveau is. Met Coosemens zelf - een geboren en getogen Gentenaar - is er in elk geval nog geen akkoord. AA Gent zoekt een opvolger voor Lovre Kalinic, die deze zomer bij een goed bod weg mag. Thomas Kaminski was de eerste keuze om Kalinic bij Gent op te volgen, maar als er met Coosemans een akkoord gevonden wordt, wordt die piste verlaten. (RN/FDZ)