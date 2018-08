Coopman van Club naar KVO 31 augustus 2018

Op de laatste dag van de transfermarkt verlaat Sander Coopman dan toch Club Brugge. De 23-jarige offensieve middenvelder genoot aanvankelijk ook de interesse van Antwerp, maar Club vond geen akkoord op de Bosuil. Met Charleroi was er wel een akkoord, maar Coopman gaf de voorkeur aan een avontuur bij de kustploeg onder Gert Verheyen. Ondanks drie zeges in vijf wedstrijden ontbreekt het Oostende aan voetballend vermogen in de voorste linies en daar moet Coopman straks verandering in zien te brengen.

HLN