Coopman schiet KVO naar zeldzame 6 op 6 08 april 2019

00u00 0

Tweede zege in 2019 voor KV Oostende, tweede doelpunt op rij voor Sander Coopman. Met een prachtige knal tegen de lat en de belangrijke gelijkmaker voor de pauze had de West-Vlaming andermaal een groot aandeel in de tweede opeenvolgende zege voor KVO, de eerste zes op zes sinds speeldag 4 en 5 (Kortrijk en Zulte Waregem) dit seizoen. "Een hele opluchting", aldus Coopman. "De mensen spreken je toch voortdurend aan over die statistieken. Dan is het leuk dat je op het einde van het seizoen nog iets kan rechtzetten. Play-off 2 kan heel lang duren. Dan is het goed dat we er alsnog het beste van maken. Voor de supporters en ook voor onszelf, want we hebben keihard gewerkt."

