Coopman (Oostende) is van Antwerp

De overgang van Sander Coopman (24) werd gisteren in ijltempo afgehandeld op de Bosuil. Antwerp neemt de aanvallende middenvelder over van Oostende en legt hem meteen voor drie jaar vast. Coopman debuteerde in 2014 voor Club Brugge. Dat leende hem twee seizoenen geleden uit aan Zulte Waregem. Antwerp sprak vorige zomer al met hem, maar toen koos hij voor Oostende. Daar bleef hij wat onder de verwachtingen. Nu belandt hij dus alsnog in Deurne-Noord. Coopman vervoegt het team wel niet op stage in het Duitse Marienfeld. Zijn wederhelft Graciella is hoogzwanger en hij kreeg van de club de toestemming om in België te blijven. Antwerp houdt ook de situatie van Alexis de Sart (22) in de gaten. De middenvelder vecht de optie die STVV lichtte aan en hoopt Stayen transfervrij te kunnen verlaten. (TTV/SJH)

