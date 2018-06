Coopman niet mee op stage en op weg naar Genk 30 juni 2018

Club Brugge vertrekt morgen op stage zonder Sander Coopman. De middenvelder staat dicht bij een overgang naar Racing Genk, al moeten de Limburgers en blauw-zwart nog een akkoord vinden. Club wil vermijden dat Coopman de stage (meermaals) moet verlaten, zoals vorig seizoen het geval was toen hij eerst in Antwerp ging praten en later voor Zulte Waregem tekende. Naast Coopman gaat ook Touba, omwille van dezelfde reden, niet mee naar Garderen. De linkerflank staat dicht bij een akkoord met een club en zal Club wellicht op huurbasis verlaten. Van de vier trainees blijven ook Schoonbaert en Ngonge thuis. Baiye en Openda reizen wel mee naar Nederland. Dat geldt ook voor Nakamba, Limbombe, Poulain, Vlietinck en Diaby, die nog niet helemaal fit zijn. Verder trekt belofte en gewezen jeugdinternational Daouda Peeters naar Sampdoria. De middenvelder trainde in het verleden in periodes met de A-kern mee, maar behoort dit seizoen niet tot de trainees die hun kans krijgen. Peeters genoot de interesse van Cercle Brugge, maar gaat in Italië aan de slag. Gisterochtend hielden Wesley en Scholz het bij rondjes lopen. Vandaag oefent Club om 19 uur in Torhout. (TTV)

