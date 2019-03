Exclusief voor abonnees Coomans Europees voorzitter? 27 maart 2019

Cyriel Coomans (72) heeft zich kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van FIBA Europe. Coomans, momenteel vice-voorzitter bij de Europese basketfederatie, was Belgisch bondsvoorzitter van 1993 tot 2018. Hij was in 2013 al een korte periode interim-voorzitter. De nieuwe voorzitter wordt op de algemene vergadering (24 en 25 mei) in München verkozen. Tomas Van Den Spiegel (40) is momenteel voorzitter van ULEB, de vereniging van Europese basketballiga's.