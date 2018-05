Coolste vakantiejob van het land: 3 maanden shoppen op kosten van de baas 08 mei 2018

00u00 0

Het moet de droom van menig fashionista zijn: drie maanden lang gaan shoppen op kosten van de baas. In het Wijnegem Shopping Center kan één gelukkige die baan in de wacht slepen - zij het enkel als vakantiejob. In juli, augustus en september mag een 'shopping queen' (of king) voor 1.500 euro aan kledij bijeen winkelen. In ruil moet hij of zij de sociale media van het winkelcentrum beheren. "Dit is de ideale job voor iemand die de eerste stappen wil zetten als influencer", zegt het Wijnegemse marketingteam. Geïnteresseerden mailen een filmpje waarin ze zichzelf voorstellen (maximaal 2 minuten) samen met hun cv naar hallo@