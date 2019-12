Exclusief voor abonnees Cools ziet 0-1 afgekeurd 27 december 2019

00u00 0

Jens Cools had het kalenderjaar kunnen afsluiten met twee treffers. Voor de rust trapte hij de bal midden een kluwen van spelers over de lijn, maar zijn doelpunt werd door ref D'Hondt afgekeurd. "Ik kreeg de bal van heel dichtbij hard tegen het lichaam. Borst of arm: ik weet het niet. De scheidsrechter oordeelde dat het hands was. Daar kun je niks tegen beginnen."