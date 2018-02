Cools: seizoen voorbij 02 februari 2018

Geen plaats voor Jens Cools (27) in de selectie van Waasland-Beveren. Opmerkelijk, want de middenvelder scoorde vorig weekend nog de 2-2 tegen Zulte Waregem. Wat is er aan de hand? Cools moet geopereerd worden aan het middenvoetsbeentje. Het seizoen van Cools zit er meteen op. De Kempenaar is einde contract bij Waasland-Beveren. De optie die hij had, wordt niet gelicht, maar de club heeft wel beloofd hem eerstdaags een nieuw voorstel te doen.

