Cools en Vlietinck naast kern, Mechele weer fit, Ricca in basis? 28 augustus 2019

00u00 0

Van zijn vaste plek op de bank naar de tribune. Dat is het lot van Dion Cools, die na wekenlang toekijken nu ook naast de selectie valt. De vleugelverdediger behoort niet tot de 22 namen die vanavond op Jan Breydel verwacht worden. Onder hen wel de jonge Van der Brempt en doelman Lammens, die de licht geblesseerde Shinton als derde keeper vervangt. Nog afwezig is rechterflank Thibault Vlietinck, die eveneens door Clement gepasseerd werd omwille van sportieve redenen. Een basisplaats is er mogelijk voor nieuwkomer Fede Ricca, die als linksachter in Linz zijn debuut mocht vieren. Afwachten of Clement voorin als centrumspits voor Okereke of Openda kiest. Die laatste deed het uitstekend op Europese bodem, maar vanavond hoopt Club vooral van eigen kwaliteiten uit te gaan. Mechele is volledig hersteld van zijn knieblessure en maakt opnieuw deel uit van de selectie. Dat geldt niet voor Rezaei, die gisteren al mee trainde in Charleroi. De transfer is rond, de Iraniër mag niet spelen tegen Club. Nog dit: zoals verwacht is het Jan Breydelstadion volledig uitverkocht vanavond. (TTV)

