Cools en Schrijvers sluiten aan, Sagna arriveert

Drie nieuwe gezichten deze week in Knokke-Heist. Na hun extra vakantie sluiten belofteninternationals Dion Cools en Siebe Schrijvers aan. Ook Amadou Sagna, met wie Club een principeakkoord heeft, wordt in Brugge verwacht. Eerstdaags legt de Senegalees zijn medische test af en ondertekent hij een contract bij blauw-zwart. Op Diatta (Afrika Cup) is het nog even wachten. Nakamba sluit dan weer aan op 15 juli. (TTV)