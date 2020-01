Exclusief voor abonnees Cools: assist en neusbreuk 27 januari 2020

00u00 0

Eupen pleegde op Freethiel de perfecte hold-up. Twee, hooguit drie keer verschenen de Panda's gevaarlijk voor het Wase doel. Maar op een hoekschop kopte Menno Koch - terug in het team door de schorsing van Amat - raak. Het was Jens Cools, beste man op het veld van zijn ex-ploeg, die de corner van Milisevic perfect klaarkopte voor zijn Nederlandse ploegmaat. Drie minuten later deden Milicevic en Cools een copy-paste bij een nieuwe hoekschop, maar kopte Chiampichetti over.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis