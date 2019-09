Exclusief voor abonnees Coolblue wil volgend jaar zonnepanelen leveren in België 06 september 2019

Zonnepanelen online bestellen zoals een tv-toestel of stofzuiger? Binnenkort kan het via Coolblue. De webwinkel is gestart met de verkoop en installatie van zonnepanelen in Nederland. Eind volgend jaar is ons land aan de beurt. De ongeveer vijftig huidige installateurs plaatsen voorlopig alleen installaties in Rotterdam, Amsterdam, Apeldoorn en Tilburg. Voor heel Nederland komen er uiteindelijk duizend installateurs. Coolblue is niet de eerste retailer die zich op de Belgische zonnepanelenmarkt werpt. Onder meer meubelgigant Ikea en doe-het-zelfzaak Brico verkopen al zonnepanelen aan particulieren.