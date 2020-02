Exclusief voor abonnees Coolblue opent 3 nieuwe winkels in België 21 februari 2020

De Nederlandse webwinkel Coolblue opent dit jaar drie nieuwe winkels in ons land. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt naar aanleiding van de publicatie van de jaarresultaten. Coolblue zag de omzet in 2019 stijgen met 130 miljoen euro naar 1,5 miljard euro. Een kwart van de omzet werd in België gedraaid: 370 miljoen euro, of 23 miljoen meer dan een jaar eerder. De webwinkel is ook met 12 fysieke winkels actief in Nederland en België. In ons land telt Coolblue er voorlopig drie: in Zaventem, Antwerpen en Gent. Nog dit jaar komen er dus drie bij. Dit voorjaar opent Coolblue een XXL-winkel in Brussel, aan de Louizalaan. Wallonië krijgt ook twee fysieke winkels, maar waar precies is nog niet bekend.