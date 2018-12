Coolblue levert in Antwerpen 6 op 10 kleine pakjes met fiets 19 december 2018

Het e-commercebedrijf Coolblue beleeft zijn drukste kerstperiode ooit. En de bestellingen worden vaker dan ooit door een fietskoerier geleverd. Voorlopig gebeurt dat alleen in Antwerpen. De komende dagen wordt daar liefst 60% van de kleine pakjes tot bij de klant gebracht per fiets, goed voor drie leveringen per minuut. De fietsende bezorgers leggen samen 1.250 kilometer per dag af. De populairste kerstcadeaus van de webwinkel zijn dit jaar de Apple AirPods, gevolgd door het Fitbit Charge 3-sporthorloge en de WH-CH700N-hoofdtelefoon van Sony. CoolblueFietst wordt binnenkort uitgebreid naar andere grote Belgische steden.