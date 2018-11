Coolblue bezorgt nu ook met de fiets 22 november 2018

Coolblue heeft voor het eerst een pakje met de fiets geleverd. Dat gebeurde in Antwerpen. Daarmee is Coolblue het eerste grote e-commercebedrijf in Europa dat ervoor kiest om kleine pakjes zelf met de fiets naar de klant te brengen. Andere grote Belgische steden volgen binnenkort. Klanten kunnen ook hun oude toestellen en batterijen meegeven, waarna Coolblue zorgt voor de recyclage. "Dat is misschien nog wel het mooiste aan CoolblueFietst: je pakje is niet alleen mooi blauw. Het is ook gewoon groen", aldus Cédric Sever, manager CoolblueBezorgt. De eerste pakfietsen vertrokken vanuit de winkel in Wilrijk. CoolblueFietst ging in april dit jaar van start in Nederland. Die ervaring gebruikt het nu voor een vlotte uitrol in België. (PhG)

