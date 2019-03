Cookeilanden willen andere naam: "We moeten James Cook niet" 06 maart 2019

De Cookeilanden willen van hun naam af. De kleine archipel van 15 eilandjes in de Stille Oceaan wil niet meer vereenzelvigd worden met de Britse ontdekkingsreiziger James Cook. De huidige naam zou te veel herinneren aan het koloniale verleden. Ze opteren voor een naam in de autochtone taal, het Maori, die de Polynesische cultuur en haar overwegend christelijke overtuiging in de verf zet. Er zijn intussen zestig mogelijke nieuwe namen opgelijst. Vicepremier Mark Brown steunt het initiatief, maar denkt dat het nog wel even zal duren voordat de 12.000 eilandbewoners zich geen Cookeilanders meer moeten noemen.