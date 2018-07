Controversiële 'puistendokter' krijgt eigen tv-serie 18 juli 2018

De Amerikaanse dermatologe Sandra Lee, beter bekend als 'Dr. Pimple Popper', krijgt na jarenlang succes op YouTube nu ook een tv-serie op TLC. Haar filmpjes tonen hoe ze puistjes en gezwellen openhaalt en uitknijpt, al dan niet operatief. Sommige mensen vinden de beelden walgelijk, anderen vinden er juist rust in, zeggen ze. Maar één ding is zeker: 'Dr. Pimple Popper' is niet voor gevoelige zielen. Lee heeft op YouTube bijna 5 miljoen trouwe volgers, en ook op Instagram kijken 2,7 miljoen fans reikhalzend uit naar elk nieuw filmpje. De zesdelige reeks is vermoedelijk ook binnenkort bij ons te zien, maar wanneer is nog niet duidelijk. (MVO)

