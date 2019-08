Exclusief voor abonnees Controleurs MIVB krijgen pepperspray 07 augustus 2019

Vanaf september krijgen het veiligheidspersoneel en de controleurs van de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB pepperspray. De controleurs klagen al langer over onveilige werkomstandigheden en meer agressie van zwartrijders in de Brusselse metrostations. Of ze later ook een matrak zullen mogen dragen, wordt nog bekeken. Bij De Lijn is het dragen van pepperspray en/of een matrak "niet aan de orde". "Bij gevallen van ernstig geweld komt die vraag af en toe aan de oppervlakte, maar over het algemeen is het personeel geen vragende partij." Ook vakbonden ACV en ACOD zijn geen voorstander. "Het gebruik van pepperspray in een afgesloten bus zal ook onschuldige passagiers treffen én kan nog zwaardere agressie uitlokken", klinkt het. (CMG)

