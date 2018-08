Controleorgaan politie heeft te weinig personeel 11 augustus 2018

De Algemene Inspectie, één van de controleorganen van de federale en lokale politie, kampt met een personeelstekort. Daardoor is de dienst niet meer in staat om al zijn opdrachten uit te voeren, zoals bijvoorbeeld politiecellen inspecteren. Het beschikbare aantal manschappen daalde van 85 in 2013 tot 71 vorig jaar - een gevolg van besparingen. En dat aantal dreigt verder af te kalven, want binnen de vijf jaar zou bijna één derde van het huidige personeelsbestand met pensioen gaan. "De feiten zijn duidelijk: zonder vers bloed wordt het moeilijk om onze opdrachten te blijven uitvoeren", zegt inspecteur-generaal Thierry Gillis. (JEW)