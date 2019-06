Exclusief voor abonnees Controle was aangekondigd, en toch drinkt één chauffeur 15 pinten 03 juni 2019

Dat er zaterdagavond overal barbecuefeestjes waren, heeft ook de Gentse politie gemerkt. Die had vooraf gezegd controles te zullen doen, maar enkelen bleken tóch een glas te veel op te hebben. Eén bestuurder blies maar liefst 3,3 promille - ofwel 15 pinten. Nog een andere chauffeur haalde 1,7 promille, testte positief op drugs en had geen rijbewijs noch een verzekerd voertuig. De agenten moesten ook een vluchtende bestuurder achtervolgen, die onder invloed bleek van alcohol en amfetamine. In totaal was 5% van de bestuurders onder invloed. "En we hadden deze C.R.A.S.H.-actie nochtans aangekondigd. Dit cijfer toont dat de controles nodig blijven", zo zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. (DJG)

