Exclusief voor abonnees Controle op teken moet gewoonte zijn 05 april 2019

00u00 0

Met de zomer op komst, waarschuwt de Vlaamse overheid opnieuw voor tekenbeten. "Van april tot oktober loop je risico op een tekenbeet", zegt het Agentschap Zorg en Gezondheid. "Niet alleen in het bos maar overal in de natuur. Het zou een gewoonte moeten zijn om je na een wandeling of activiteit in de natuur te controleren op tekenbeten. Twee op de drie Vlamingen doen dat niet." Daarom lanceert het Agentschap de campagne 'Wees niet gek. Doe de tekencheck'.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen