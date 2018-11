Contractbesprekingen voor Thorgan én Eden 29 november 2018

Borussia Mönchengladbach hoopt het contract van Thorgan Hazard (25) snel te kunnen openbreken, maar voorlopig zitten de onderhandelingen nog in een premature fase. Zijn verbintenis loopt in 2020 af. Onder anderen Borussia Dortmund, Valencia en Atlético volgen het dossier op de voet. Broer Eden zit in hetzelfde schuitje. Chelsea zocht contact om zijn overeenkomst, die evenzeer in 2020 afloopt, open te breken, maar de smaakmaker houdt de boot nog even af. Ondanks het feit dat hij in de kleedkamer aan enkelingen liet verstaan te zullen blijven. Een tactiek wellicht. Vóór Nieuwjaar verwacht CEO Marina Granovskaia geen doorbraak. Chelsea is Hazard bereid te geven wat hij wil: een monstercontract (meer dan 350.000 euro per week). Hazard heeft echter zijn droom om ooit voor Real Madrid te spelen nog niet opgegeven. (KTH)

