Contract voor Van der Plaetsen 11 januari 2019

00u00 0

Tienkamper Thomas Van der Plaetsen krijgt van Sport Vlaanderen ook in 2019 een voltijds profcontract. Op het EK in Berlijn moest hij de strijd staken door een blessure, maar Sport Vlaanderen honoreert zijn goede prestatie op de prestigieuze meeting in Götzis. (BF)