Contract van onbepaalde duur 07 januari 2019

00u00 0

Fred Rutten wordt bij Anderlecht géén tussenpaus. De paars-witte directie heeft wel degelijk de bedoeling om met Rutten op de langere termijn te gaan werken. Getuige daarvan het contract dat de Nederlander vandaag op Neerpede, in het bureau van Michael Verschueren, zal ondertekenen. Anderlecht en Rutten verbinden elkaars sportieve lot voor 'onbepaalde duur' aan elkaar. Opmerkelijk voor een coach, want doorgaans wordt op een trainerscontract een tijdsduur gezet. Anderlecht én Rutten hebben in hun contract wel een aantal opstap/ontslagclausules laten opnemen waardoor beide partijen, zonder al te veel schade, vanonder het contract kunnen. (MJR)