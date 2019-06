Exclusief voor abonnees Contract van 430 miljoen euro voor Besix 01 juni 2019

De Belgische bouwgroep Besix heeft een groot spoorcontract binnengehaald in Riga, de hoofdstad van Letland. Samen met een Letse partner zal de groep er het centraal station in een modern jasje steken en ook een nieuwe brug bouwen over de Westelijke Dvina bouwen, van een kilometer lang. Het totale contract heeft een waarde van meer dan 430 miljoen euro. De werken zouden in 2026 afgerond moeten zijn.

