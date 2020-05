Exclusief voor abonnees Contract tot 2022 en loon van 3,5 miljoen euro voor Martínez 22 mei 2020

Wat al een tijdje geweten was, werd woensdag officieel. Roberto Martínez blijft bondscoach van de Rode Duivels en verlengt zijn aflopende contract tot na het WK 2022 in Qatar. Het was Eden Hazard die de contractverlenging mocht bekendmaken in een ludiek filmpje op de website van de KBVB. "Door het uitstel van het EK konden we onze samenwerking onmogelijk nu al stopzetten", lichtte Martínez de beslissing toe. "De komende tweeënhalf jaar zullen voor onze nationale ploeg bijzonder intens zijn met het EK, de Nations League, de kwalificatiewedstrijden voor het WK 2022 en het WK in Qatar zelf. Ik kan alleen maar blij en trots zijn dat ik kan blijven doorwerken en de toekomst van het Belgisch voetbal kan voorbereiden." Martínez blijft naast bondscoach ook technisch directeur bij de KBVB. In ruil daarvoor krijgt hij een riant jaarloon van 3 miljoen euro, dat via bonussen kan oplopen tot 3,5 miljoen. Peter Bossaert, CEO van de voetbalbond, verduidelijkte dat het de bedoeling is op korte termijn iemand te zoeken om Martínez te assisteren in die functie van TD. "We zijn op zoek naar iemand met een jong profiel die onder de vleugels van Martínez kan worden opgeleid. Binnen een tweetal jaar kan hij dan de fakkel overnemen." (KDZ)

