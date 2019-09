Exclusief voor abonnees Contract opengebroken Kassa kassa voor David 25 september 2019

00u00 0

Jonathan David (19) krijgt bij AA Gent loon naar werken. De jonge Canadees wordt een topverdiener bij AA Gent. David scoorde dit seizoen al 5 keer in 7 competitiewedstrijden voor de Buffalo's en 4 keer in evenveel Europese duels. Meer dan ooit heeft hij als nummer 10 een cruciale rol ingenomen in het team van Jess Thorup. Voor de Canadese nationale ploeg maakte hij ook al 11 goals in 10 interlands. David had nog een contract tot 2022, maar AA Gent breekt die overeenkomst open tot 2023, aan flink verbeterde voorwaarden. (RN)