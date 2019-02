Contract met interimkantoor of huurovereenkomst tekenen? Het kan met een app 22 februari 2019

Elektronische documenten ondertekenen is voortaan mogelijk met de mobiele identiteitsapp 'itsme'. De app werd gelanceerd in mei 2017 als snel alternatief voor kaartlezers, tokens en andere ingewikkelde manieren om veilig in te loggen op bijvoorbeeld online bankapps of webwinkels. Ruim 820.000 mensen gebruiken itsme al. Nu breidt ontwikkelaar Belgian Mobile ID de app uit. Sinds september heeft itsme een Europese erkenning gekregen, waardoor de app gekwalificeerde elektronische handtekeningen kan aanbieden. Concreet kunnen gebruikers nu onder meer een overeenkomst sluiten met een uitzendkantoor, een lening krijgen, een notarieel document ondertekenen, een huurovereenkomst aangaan, een woning kopen of een aangetekende zending ondertekenen.

