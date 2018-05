Contract bij KVK nog niet getekend 04 mei 2018

Staelens, die bij KV Kortrijk assistent is van Glen De Boeck, heeft het contractvoorstel voor volgend seizoen - dat 'te nemen of te laten' is - nog niet ondertekend. Hij deed wel een tegenvoorstel. De verwachting is dat beide partijen er uiteindelijk wel zullen uitgeraken. (ESK)