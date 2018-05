Conte wordt premier van Italië 24 mei 2018

Giuseppe Conte, die door de Vijfsterrenbeweging en Lega werd voorgedragen als premier, heeft van de Italiaanse president Sergio Mattarella een mandaat gekregen om een regering te vormen. De 54-jarige Conte is een nieuweling in de politiek. De jurist en professor zal een eurosceptische regering leiden, bestaande uit de anti-establishmentpartij M5S en de rechts-populistische Lega. Beide partijen hebben een "contract voor een regering van verandering" afgesloten. In een eerste reactie zei Conte "dat hij zich bewust is van de noodzaak om de plaats van Italië in Europa en in de wereld te bevestigen".

HLN