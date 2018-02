Conte wankelt 06 februari 2018

Diepe zorgen voor Antonio Conte. Zijn positie bij Chelsea wankelt na een vernedering bij Watford (4-1). Bakayoko, zijn onbesuisde middenvelder, kreeg na een halfuur zijn tweede gele kaart. Een impulsieve beslissing van Courtois in de zestien duwde Chelsea nog wat dieper. Hij rende uit doel richting Deulofeu. Die ging al liggen voor Courtois' hoofd contact maakte met zijn been. Lichte penalty en Chelsea met zijn tienen op achterstand. Eden Hazard, meer dan een uur op een eiland als valse 9, leek redding te brengen met een knappe schuiver. Zonder hem is Chelsea een matige ploeg. Lang duurde dat feestje niet. Watford, zonder de geblesseerde Kabasele won uiteindelijk nog met 4-1. Een afstraffing voor de kampioen. Kwaad en erger. 't Is crisis op Stamford Bridge.

