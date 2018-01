Conte: "Als er nieuwe spits komt, wordt Batshuayi uitgeleend" 24 januari 2018

Antonio Conte heeft de deur voor een verhuur van Michy Batshuayi helemaal open gezwierd. Chelsea is in vergevorderde gesprekken met AS Roma over Edin Dzeko (31) en als de clubleiding de deal over de lijn krijgt, mag 'Batsman' beschikken. Dat geeft Conte voor het eerst openlijk toe. "Als er een nieuwe aanvaller komt, zal Batshuayi uitgeleend worden. Hij wil de kans grijpen om meer te spelen. Ik kan hem begrijpen, maar als er geen nieuwe aanvaller komt, blijft alles bij het oude." Batshuayi had vorige week al een oplossing verwacht, maar moet nog altijd wachten, net als Sevilla. De Spaanse club wordt stilaan ongerust, maar de Rode Duivel (24) is nog altijd eerste keus. Sevilla wil hem huren zonder optie. In de Champions League is hij wel niet speelgerechtigd. Chelsea bood hem ook bij Roma aan, als onderdeel van de deal van Dzeko, maar de Italianen happen voorlopig niet. Ondanks de rugblessure van Morata en een bevredigende match op Brighton start Batshuayi vanavond niet in de halve finale van de League Cup op Arsenal. Eden Hazard is valse '9'. "Ik denk niet dat dit het ideale moment is om Michy te laten starten", zei Conte. "Iedereen heeft zijn kansen gehad." Thibaut Courtois sukkelt met de enkel en raakt mogelijk niet fit. (KTH)

