Contador lanceert eigen fietsmerk 03 januari 2020

Alberto Contador verlaat Trek en lanceert dit jaar zijn eigen fietsenmerk. Dat kondigde de Spaanse ex-Tourwinnaar zelf aan in een video op Instagram, waarin Contador uitpakt met een fiets in zebraprint. De naam van het nieuwe merk zal met een 'A' beginnen. Verder is er nog maar weinig geweten. Ex-wielercollega Ivan Basso, stapt mee in het project. (XC)