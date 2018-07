Contador "Dumoulin moet aanvallen op Aubisque" 27 juli 2018

Tweevoudig Tourwinnaar Alberto Contador vertoefde de voorbije dagen in de Pyreneeën. Woensdag reed hij onder meer een stuk van het parcours, gisteren bracht hij onder meer groenetruidrager Peter Sagan een bezoek. Achteraf maakte de Spanjaard ook wat tijd vrij voor een babbel. "Wat ik vind van deze Tour? Best verrassend. Anders dan de voorbije jaren, als je het podium nu ziet. Dit is toch een bewijs dat de combinatie Tour-Giro niet evident is." Volgens 'El Pistolero' wordt het voor Tom Dumoulin moeilijk om Thomas nog uit het geel te fietsen. "De Nederlander zal op de Aubisque moeten aanvallen en tijd terugnemen, wil hij nog een kans maken. De tijdrit is in het voordeel van Dumoulin, maar te kort om een verschil van twee minuten dicht te fietsen." (DNR)

