Contactonderzoekers kunnen maar helft van Covid-patiënten bereiken 27 juni 2020

De contactonderzoekers konden afgelopen week minstens 52% van de Covid-patiënten bereiken en er één gesprek mee voeren. Dat meldt het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid. Daarmee bereiken ze 2% minder patiënten dan de week voordien. Van de patiënten die ze konden bereiken en spreken, deelde 63% van de patiënten contactpersonen mee. Gemiddeld werden per dag 272 mensen gebeld, van wie 99 patiënten. De overige oproepen zijn naar contactpersonen van patiënten, medische verantwoordelijken van leefgroepen, of het zijn opvolgtelefoons. Gemiddeld 18 procent van de hoogrisicocontacten en 16 procent van de laagrisicocontacten vertoonde symptomen op het moment dat ze gebeld werden door het contactonderzoek, goed voor 194 mensen die een quarantainecertificaat opgestuurd kregen om thuis in isolatie te blijven. Per dag werden ook gemiddeld 31 huisbezoeken gedaan bij mensen bij wie het contactonderzoek telefonisch niet lukte.

