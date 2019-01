Contactloos betalen zit in de lift 34.000.000 21 januari 2019

Het contactloos betalen met smartphone zit in ons land in de lift. In 2018 werden 34 miljoen transacties geregistreerd via Payconiq en Bancontact. Dat is het dubbele van 2017. Om hoeveel geld het gaat en hoeveel gebruikers er precies zijn, is niet bekend. Payconiq en Bancontact zijn momenteel twee verschillende platformen, maar worden nog dit jaar samengevoegd.

