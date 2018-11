Contactlens spoort ziektes op en dient medicatie toe 20 november 2018

Onderzoekers van de Gentse universiteit zijn erin geslaagd een contactlens te bouwen die ziektes opspoort en medicatie toedient. In de lens, die ontwikkeld werd met lenzenfabrikant SEED, werd elektronica ingebouwd. Die bestaat uit sensoren om de samenstelling van het oogvocht te monitoren of uit minicontainers met medicatie die op vastgestelde tijdstippen hun inhoud vrijgeven. Naast sensoren diende een antenne geïntegreerd te worden die nodig is om het systeem van energie te voorzien en te communiceren. Het gebruikte materiaal moest bovendien zacht en plooibaar zijn, net als dat van zachte contactlenzen.