Consternatie bij spaarders over zegelrecht dat al 104 jaar bestaat 03 januari 2019

Op financiële fora zoals Spaargids.be was er gisteren wat consternatie over het zegelrecht. Spaarders bij onder meer Argenta stelden vast dat de bank een zegelrecht van 0,15 euro afhield van de renteopbrengsten. Voor sommige spaarders had dit als gevolg dat de interestopbrengsten negatief waren. Spaarders die op het einde van het jaar geen geld meer hadden op hun zichtrekening, en door dat zegelrecht in het rood doken, dreigen ook nog debetrente te moeten betalen. "We raden mensen aan om dat tekort zo snel mogelijk aan te vullen", klinkt het bij Argenta. Bij bankenfederatie Febelfin bevestigen ze dat de banken wettelijk verplicht zijn om jaarlijks 0,15 euro van elke zichtrekening af te houden. Het zegelrecht bestaat al sinds 1914 en bedraagt sindsdien 6 frank - 0,15 euro, dus. Dat levert vadertje staat jaarlijks 2,69 miljoen euro op, aangezien er 17,9 miljoen zichtrekeningen zijn. Maar door de lage rente merken sommige spaarders dat zegelrecht nu pas op. Kristof De Paepe van Spaargids.be pleit ervoor om het zegelrecht af te schaffen. (FrD)

HLN