Consortium 12-12 zamelt meer dan 3 miljoen in voor Indonesië 10 november 2018

Het Consortium 12-12 heeft een maand na de aardbeving en tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi in totaal 3.160.000 euro ingezameld. De ramp eiste meer dan 2.000 levens, meer dan 200.000 mensen werden ontheemd en meer dan 1.000 zijn vermist. Meer dan 68.000 huizen en 1.500 scholen raakten beschadigd. De lidorganisaties van het Consortium 12-12, zeven ngo's die humanitaire noodhulp bieden, zijn actief in alle getroffen gebieden en in de verschillende domeinen van humanitaire hulp. Zo bedeelde Caritas voedselpakketten aan 6.000 families, verdeelde Oxfam 7.000 hygiënekits en geeft Handicap International aan meer dan 900 mensen een opleiding in verzorging en revalidatie.