Consequent goedkoopste geneesmiddel kiezen bespaart patiënten 47 miljoen 05 december 2018

Als artsen consequent het goedkoopste geneesmiddel voorschrijven, zou dat de patiënten een besparing opleveren van 47 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarlijkse barometer 'goedkoopste geneesmiddel' van het Socialistisch Ziekenfonds. Artsen zijn sinds vorig jaar verplicht bij 60% van hun voorschriften te kiezen voor het goedkoopste geneesmiddel. Meestal zijn dat generische middelen met hetzelfde actieve bestanddeel als het origineel. Toch blijven artsen in bijna één op de twee gevallen originele geneesmiddelen voorschrijven. Indien in 2017 systematisch gekozen was voor het goedkoopste alternatief, had de ziekteverzekering 67 miljoen euro bespaard. De patiënten hadden 47 miljoen euro minder moeten betalen. Het Socialistisch Ziekenfonds vraagt bijkomende maatregelen. "Geef de huisapotheker de mogelijkheid om een goedkoper alternatief voor te stellen."

