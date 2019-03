Exclusief voor abonnees Conor McGregor is kooivechter af 27 maart 2019

Schok door de MMA-wereld: de Ier Conor McGregor (30) zegt de sport vaarwel. 'The Notorious' verwierf vooral bekendheid omwille van zijn 'trash talk' en fratsen naast de octagon, maar zijn verdienste als kooivechter is niet min. Als eerste ooit kroonde hij zich tegelijkertijd tot kampioen bij zowel de veder- als de lichtgewichten in het UFC, zeg maar de Champions League van het MMA. Dat leidde in 2017 tot de befaamde 'Money Fight', waarin McGregor het in een bokskamp opnam tegen Floyd Mayweather. Die laatste bleef ongeslagen, maar het financiële bed van de Ier was wel gespreid. Nog één keer kwam hij daarna in actie. In een poging de titel bij de lichtgewichten te heroveren, ging hij vorig jaar kansloos onderuit tegen Khabib Nurmagomedov. Waarna het helemaal ontspoorde. Voor McGregor hoeft het niet meer, al weet je met hem nooit. Een comeback (eventueel als worstelaar) valt nooit uit te sluiten. En anders brengt hij 'Proper No. Twelve', zijn eigen whiskey, maar verder aan de man. Kan hij als de besten. (ODBS)

