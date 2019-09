Exclusief voor abonnees Conner Rousseau wil sp.a-voorzitter worden 19 september 2019

De kogel is door de kerk: Conner Rousseau stelt zich kandidaat om sp.a-voorzitter te worden. "Er is een elektroshock nodig. Nu. Of de laatste kan het licht uitdoen." Voorlopig lijkt de voorzittersverkiezing uit te draaien op een strijd tussen twee Oost-Vlaamse jongeren. Vóór de 26-jarige Rousseau uit Sint-Niklaas zich meldde, had enkel de onbekende Gentenaar Hannes De Reu (33) zijn kandidatuur al ingediend. De kans dat John Crombez een worp doet naar een tweede termijn lijkt klein. (IVDE)

