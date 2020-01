Exclusief voor abonnees Conner Rousseau: "Werk van informateurs was niet fatsoenlijk genoeg" 16 januari 2020

00u00 0

"De oefening die de laatste twee weken gebeurd is, was niet fatsoenlijk genoeg. Die gaf geen richting aan. We hebben ook geen vraag gekregen en de inhoud die in de nota stond, was echt onvoldoende." Dat zei sp.a-voorzitter Conner Rousseau gisteren bij 'Villa Politica' op Eén.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis