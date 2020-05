Exclusief voor abonnees Conner Rousseau (sp.a) op 1 mei: "Elk zijn deel is niks te veel" 02 mei 2020

De klassieke 1 mei-stoet zat er door corona niet in, dus hebben de socialistische partijen de Dag van de Arbeid gevierd met videoboodschappen. De meest opgemerkte was die van de jonge sp.a-voorzitter Conner Rousseau die in zijn pleidooi voor een 'New Social Deal' zijn oma citeerde, voor hem een belangrijk klankbord. "We willen een eerlijk belastingsysteem dat er eindelijk voor zorgt dat iedereen krijgt wat hij of zij verdient. Want nog te veel mensen betalen te veel belastingen omdat een kleine groep er te weinig betaalt. Faire belastingen, zodat iedereen zijn deel bijdraagt. Zoals mijn grootmoeder altijd zegt: 'Elk zijn deel is niks te veel.' Maar ook en vooral niks te weinig."

