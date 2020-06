Exclusief voor abonnees Conner Rousseau overweegt verhuis naar Gent 06 juni 2020

De geruchtenmolen draait op volle toeren over een mogelijke verhuis van sp.a-voorzitter Conner Rousseau naar Gent, nadat hij er de laatste weken meermaals werd gespot. Het is een uitwijking die de politieke kaarten stevig kan schudden. De Gentse socialisten moesten bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 een serieuze opdoffer verwerken, waarna liberaal Mathias De Clercq met de sjerp ging lopen. Met Rousseau zou de Gentse sp.a-afdeling een nieuw, fris kopstuk krijgen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 én een kans om zich af te scheuren van het kartel met Groen. "Conner zou zeer welkom zijn", klonk het al bij de lokale sp.a. Maar een voorzitter die het team vervoegt, beknot logischerwijs de ambities van enkele andere kopstukken. Een verplaatsing naar een grootstad brengt ook risico's met zich mee - denk maar aan de beruchte transfer van Kris Peeters (CD&V) van Puurs naar Antwerpen in 2018. Al heeft Rousseau één voordeel: hij heeft een band met de Arteveldestad, want hij studeerde en woonde er al. (FME)

